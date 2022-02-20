  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO'nun Ukrayna'daki personeli Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı
Dünya

NATO'nun Ukrayna'daki personeli Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 00:57:00 -
NATO'nun Ukrayna'daki personeli Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği açıklandı.

NATO'dan bir yetkili, personelin güvenliğinin kendileri için en önemli konulardan olduğunu belirtti.

Bu nedenle başkent Kiev'deki personelin bir kısmının Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv'e, bir kısmının da NATO karargahının bulunduğu Brüksel'e gönderildiği kaydedildi.

NATO yetkilisi, ittifakın Ukrayna'daki ofislerinin halen işler vaziyette bulunduğunu aktardı.

Birçok ülke de Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasıyla artan gerilim sonrası Kiev'deki personelini daha önce Lviv'e göndermişti.

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya yakın zamanda işgal harekatı başlatacağını savunuyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay