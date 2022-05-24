NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Heh şöyle, yola gelin bakalım köftehorlar
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.
Terör örgütlerini destekleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı veto sinyali veren Türkiye, NATO'nun gündeminde oturdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.