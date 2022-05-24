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Dünya NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Heh şöyle, yola gelin bakalım köftehorlar
Dünya

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Heh şöyle, yola gelin bakalım köftehorlar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 14:05:00 -
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Heh şöyle, yola gelin bakalım köftehorlar

 

 

 

Terör örgütlerini destekleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı veto sinyali veren Türkiye, NATO'nun gündeminde oturdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi. 

 

 

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