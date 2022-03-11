NATO'dan Erdoğan açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasında ilk en üst düzey temas Türkiye sayesinde Antalya'da gerçekleşti. Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya'da masaya oturan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın bu tarihi görüşmesi dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.

NTV canlı yayınında soruları cevaplayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Antalya'daki tarihi zirve) Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

Stoltenberg, "Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.

NATO'nun bölgedeki gücünü artırıp artırmayacağı üzerine Genel Sekreter, "Haziran'da Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi.

Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın saldırısının hepimiz için sonuçları olacak" şeklinde konuştu.

Stoltenberg son olarak Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.