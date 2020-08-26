NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim artarak devam ederken bugün peş peşe hamleler geldi. Fransa Savunma Bakanlığı, 4 ülkenin katılımıyla bölgede 3 gün sürecek olan tatbikat yapacaklarını açıklarken, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ise ABD ile deniz eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin bugün bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi.

Diyalog çağrısı

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki tansiyonun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunan Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın yıllardır önemli NATO müttefikleri olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de sorunun çözülmesi için bir yol bulunması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.



Stoltenberg, konuyla ilgili Ankara ve Atina ile temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.