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NATO'dan ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

20 Aralık 2018 Perşembe 21:21
NATO'dan ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

NATO'nun, ABD’nin Suriye’den çekilme ve DAEŞ'in toprak, finansman ve destek elde etmesine karşı müttefiklerle çalışmaya devam etme kararını dikkate aldığı açıklandı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan NATO yetkilisi, ittifakın Suriye'de mevcudiyetinin bulunmadığını ancak DAEŞ'le mücadeleye erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) ve Irak'taki eğitim misyonuyla katkı sağladığını kaydetti.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

NATO yetkilisi, "ABD'nin Suriye'den çekilme ve DAEŞ'in toprak, finansman ve destek elde etmesine karşı müttefiklerle çalışmaya devam edeceği yönündeki kararını dikkate aldık. ABD'nin DAEŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'a bağlılığını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

DAEŞ'in "geri dönmesinin" engellenmesinin bir zorunluluk olduğuna işaret eden yetkili, müttefiklerin terör örgütüyle mücadeleye ilişkin sürekli istişare halinde olduğunu belirtti.

NATO yetkilisi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in ABD'nin Suriye'deki mevcudiyetiyle ilgili dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme yaptığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DAEŞ'i yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DAEŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:21
  1. NATO
  2. ABD
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • osmanoglu2023osmanoglu20231 sa önce
    abd gittigi yerde trörist üretiyor... eve geri dönsün bakalim terör nasil palazlanacak kendi topraklarinda!

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