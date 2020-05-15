NATO’da görevli personele sağlık malzemesi desteği
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’deki NATO karargahında görevli 23 ülkenin NATO personeline sağlık malzemesi desteği verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’deki NATO karargahında görevli 23 ülkenin NATO personeline sağlık malzemesi desteği verdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun İzmir’deki karargahında görevli 23 ülkeden NATO personeline koruyucu sağlık malzemesi desteği verdi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir’de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığında görevli 23 ülkeden 320 müttefik askeri personele COVID-19 kapsamında koruyucu sağlık malzemesi desteği verildi" sözlerine yer verildi.