NATO üssünde görev yapıyordu! Casusluk gerekçesiyle tutuklandı

İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssünde görevini ifa eden Fransız subay, casus suçlaması ile tutuklandı. Fransız subayın Rusya için casusluk yaptığı bildirildi.

Kimliği açıklanmayan subayın 21 Ağustos tarihinde Napoli'deki NATO üssünde görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği ifade edildi.

Europe 1 radyosunun haberine göre; subay bunun üzerine Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındı.

Aynı gün tutukladılar

Hakkında soruşturma açılan 50'li yaşlarındaki Fransız subayın aynı gün "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgiler toplamak" suçlamalarıyla tutuklandığı Europe 1 radyosunca kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, devletle ilgili bilgilerin korunması için gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirtti.