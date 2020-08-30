  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO üssünde görev yapıyordu! Casusluk gerekçesiyle tutuklandı
Dünya

NATO üssünde görev yapıyordu! Casusluk gerekçesiyle tutuklandı

NATO üssünde görev yaptığı belirtilen Fransız subayın, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 21:35:00 -
NATO üssünde görev yapıyordu! Casusluk gerekçesiyle tutuklandı

İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssünde görevini ifa eden Fransız subay, casus suçlaması ile tutuklandı. Fransız subayın Rusya için casusluk yaptığı bildirildi.

Kimliği açıklanmayan subayın 21 Ağustos tarihinde Napoli'deki NATO üssünde görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği ifade edildi.

Europe 1 radyosunun haberine göre; subay bunun üzerine Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındı.

Aynı gün tutukladılar

Hakkında soruşturma açılan 50'li yaşlarındaki Fransız subayın aynı gün "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgiler toplamak" suçlamalarıyla tutuklandığı Europe 1 radyosunca kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, devletle ilgili bilgilerin korunması için gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti
Korona Virüs

Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Ölümcül koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Şa..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı