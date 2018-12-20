NATO toplantısında dikkat çeken İYİ Partili 2 isim! Biri darbeye çok sevinmişti...

NATO'nun gençlik örgütü YATA'nın Türkiye uzantısı Türk-Atlantik Gençlik Konseyi, "Türkiye'nin NATO'daki yeri" başlıklı panel düzenliyor.

YATA tarafından düzenlenen panelin 2 konuşmacısı var.

Biri Av. Emir A. Gürbüz. Türk-Atlantik Gençlik Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı. İYİ Parti'nin İstanbul'daki milletvekili adaylarından biriydi.

Darbeye sevinen isim de orada

Diğer konuşmacı ise Türk-Atlantik Gençlik Konseyi Eski Yönetim Kurulu Başkanı M. Bahadırhan Dinçaslan. İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayında Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Bahadırhan Dinçaslan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Twitter hesabından "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklinde tweet attığı ve daha sonra sildiği ortaya çıkınca görevinden istifa etmişti.

Kendilerini nasıl tanımlıyorlar?

YATA “BİZ NATO'YUZ” sloganını kullanıyor. Sitelerinde kendilerini şöyle tanımlıyorlar:

“YATA gençleri uluslararası güvenlik ve dış politika konularında bilgilendirmeyi amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyen bir gençlik teşkilatı ve düşünce kuruluşudur.

YATA Türkiye, 1954 yılından beri faaliyet gösteren Türk Atlantik Konseyi Derneği’nin yönetim kurulu kararıyla 15 Temmuz 2005 tarihinde kurulmuştur ve Türk Atlantik Konseyi Derneği’nin gözetiminde faaliyet göstermektedir.

YATA Türkiye; aynı zamanda 1996 yılında Uluslararası Atlantik Antlaşması Derneğinin himayesinde kurulmuş olan Genç Atlantik Antlaşması Derneğinin (YATA International) Türkiye kolunu oluşturmaktadır.

YATA Türkiye Geleceğin diplomatlarını ve akademisyenlerini yetiştirmek, Ülkemizi uluslararası alanda temsil etmek, Geleceğin siyasi liderleri arasında güçlü bir ağ oluşturmak,

NATO üye devletleri, NATO Barış için Ortaklık ülkeleri ve NATO gözlemci ülkeleri gençleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek…”

“BİZ NATO’YUZ” sloganıyla faaliyet yürüten isimler, 23 Aralık’ta Ankara’da “Türkiye’nin NATO’daki yerini” tartışmaya açacaklar.