NATO nedir? NATO toplantısı ne zaman?

Rusya, Ukrayna’ya askeri müdahale başlattı. Yaşanan bu olaya pek çok ülke tepki gösterdi. Gelişmelerin ardından gözler NATO toplantısına çevrildi. Peki, NATO nedir toplantı ne zaman?

NATO nedir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

NATO toplantısı ne zaman?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 25 Şubat Cuma saat 17.00'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.