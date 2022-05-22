NATO için Türkiye'ye dilenen Finlandiya'dan teröristler için skandal tanımlama
NATO'ya girme hayalleri Türkiye'ye takılan Finlandiya'da Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verilebileceğini söylemesine karşın, Parlamento Başkanı Matti Vanhanen, teröristler için "Masum insanları iade edemeyiz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den NATO'ya girme konusunda veto yiyen Finlandiya, teröristler için skandal tanımlamada bulundu. Türkiye'ye terör örgütleriyle ilgili güvence verebileceklerini söyleyen Finlandiya'da Parlamento Başkanı Matti Vanhanen, "Masum insanları iade edemeyiz." ifadelerini kullandı.
Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu
İsveç ve Finlandiya'nın NATO hayalleri Türkiye'ye takıldı. Terör örgütleriyle ilişkilerini kesmeyen iki ülke, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerine sıcak bakmamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan iki ülkeyi bir kez daha uyardı
Erdoğan, iki ülkenin liderine de terörü ve terör örgütlerini desteklemeyi bırakmaları gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Finlandiya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Teröristleri 'masum insanlar' olarak tanımladı
Eski Finlandiya başbakanı ve mevcut parlamento başkanı Matti Vanhanen, devlet televizyonu Yle'ye konuyla ilgili konuştu. Vanhanen, "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristleri iade edemeyeceklerini savundu.
Finlandiya'dan 'iade edemeyiz' açıklaması
Vanhanen, "Türkiye siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor” dedi.
'Türkiye'ye güvence verebiliriz'
Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verilebileceğini söylemişti.