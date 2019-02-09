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NATO, Huawei’ye karşı harekete geçti

Çin’in teknoloji devi Huawei’ye karşı ABD ve müttefikleri küresel kuşatma politikasını uygulamaya koydu. Politika kapsamında NATO üyesi ülkeler arasında Huawei’ye karşı alınacak önlemlere ilişkin müzakereler başladı. Öte yandan Beş Göz istihbarat servisi de Çinli teknoloji devini hedefine aldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
NATO, Huawei’ye karşı harekete geçti

ABD yönetimi, Çin’li küresel telekomünikasyon devi Huawei’ye karşı, Kuzey Atlantik İttifakı’nı (NATO) harekete geçirdi. İngiliz SkyNews haber kanalı NATO’ya üye ülkelerin, potensiyel bir yasak kararı da dahil olmak üzere, Huawei teknolojisinin ve ekipmanlarının kullanımına ilişkin ortak zemin belirlemek amacıyla müzakerelere başladığını haberleştirdi. İttifakın siber güvenlik sorumlusu Ian West de gelişmeyi doğruladı. Üye ülkeler arasında müzakerelerin başladığını belirten West, Huawei teknolojisi kaynaklı tehdide ilişkin ortak politikanın üye devletlerin kendisi tarafından bağımsız şekilde alınacağını sözlerine ekledi.

ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında kurulan ve Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılan istihbarat paylaşım teşkilatı da Çin’i hedef alan yeni politikasını küresel kuşatmaya çevirme kararı aldı. İstihbarat teşkilatı, bu çerçevede Huawei’ye karşı harekete geçti. Beş Göz’e üye ülkelerin en üst düzey istihbarat yetkililerinin geçen yıl Temmuz ayında Kanada’da yaptığı toplantıda Huawei’in küresel büyümesinin önüne geçilmesine ve Çin devleti adına casusluk faaliyetleri yürütmekte olduğu şüphesiyle kontrol altına alınmasına karar verdiği ortaya çıktı. Gelişmeler geriye doğru irdelendiğinde, Huawei’ye yönelik baskının Aralık 2018 ile birlikte artmaya başlaması ile Kanada’da düzenlenen toplantı arasında bağ olduğu görülmekte.

Washıngton baskıyı artırıyor

Aralık ayında Kanada, Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou’yu, İran’a yönelik yaptırımları delmek suçlamasıyla gözaltına almıştı. Ocak ayı başında, ABD’nin Avrupa’daki yakın müttefiklerinden Polonya, Huawei’nin ülke temsilcisini ve eski bir Polonya istihbaratı çalışanını casusluk suçlamasıyla tutuklayarak, Çinli teknoloji devine karşı NATO ve Avrupa Birliği’nin ortak pozisyon belirlemesi çağrısında bulunmuştu. Ocak sonunda ise ABD Adalet Bakanlığı, Huawei’yi “ABD’li şirkete ait ticari sırları çalmak” ve “bankaları dolandırmak”la suçlamış ve Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ise 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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