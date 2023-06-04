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Gündem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Erdoğan’dan talebi ne?
Gündem

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Erdoğan’dan talebi ne?

Yeniakit Publisher
2023-06-04 12:27:00 - 2023-06-04 12:29:23
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Erdoğan’dan talebi ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek. Stoltenberg, Erdoğan’dan İsveç’in Nato’ya alınmasını talep edecek.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

 

İSVEÇ KONUSU

Stoltenberg, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, "Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim.” demişti.

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