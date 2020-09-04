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Dünya NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...
Dünya

NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:25:00 -
NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...

Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, türlü çıkış yolları arıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mısır ile sözde anlaşma yapan Yunanistan, bölgede sahipleri olan BAE, Fransa gibi ülkelerle tatbikatlar düzenliyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Yunanistan ile Türkiye arasında görüşmeler yapılacağını duyurmuştu. Yunanistan cephesi ise ‘Türkiye çekilmeden görüşmeyiz’ çıkışında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada, ‘NATO değil, yalan söyleyen Yunanistan’ dedi.

Anlaşma sağlanamadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yeni bir açıklama yaparak iki ülke arasında teknik görüşmeler yapıldığı ancak herhangi bir mutabakata varılmadığını söyledi.

Stoltenberg, ‘Gerilimi düşürmek için herhnagi bir sonuca ulaşamadık’ dedi.

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