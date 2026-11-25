Yürüdükçe ayağınıza batan çoğu zaman yaşam niteliğinizi dahi etkileyecek seviyede rahatsız eden, tüm gününüzü zehreden o nasır illetinden bu usullerle çok ivedi bir biçimde kurtulabilirsiniz. Özellikle yanlış kundura tercihinden ortaya çıkan nasırı yok etmek muhtemel. İşte cerrahi müdahaleye gerek kalmadan nasırdan kurtaran yüzde surat natürel usul…

BEYAZ SİRKE BU İŞ İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Beyaz sirke ve soğan sentezi, sertleşen cildin yumuşamasına ve nasırın giderilmesine dayanakçı olur ve tamamiyle natürel bir bileşendir. Beyaz sirke; mantar ve bakterilerin artmasını önler ve cildin pH’ını kumpaslar. Aynı zamanda kötü kokuları gidererek ayak terlemesini olabildiğince azaltır.

SOĞAN

Soğan ise antibakteriyel ve anti inflamatuvar özelliklere sahiptir.

Nasır ve mantar enfeksiyonunu yok eden natürel usul için:

125 ml sirke

1 adet soğan

1 pamuk topu

1 sırça kavanoz

Streç film

NASIL HAZIRLANIR?

Beyaz sirkeyi sırça kavanoza doldurun.

Soğanı dilimleyin ve kavanoza yerleştirin.

Bu karışımının ağzını kapatıp 8 saat süresince kuru ve karanlık bir yerde bekletin

NASIL UYGULANIR?

Beklettiğiniz karışıma pamuk topunu daldırın ve nasırın üstüne uygulayın.

Ardından pamuk nasırın üstündeyken streç film ile ayağınızı sarın.

Ayağınıza çorap giyin ve gece süresince bu biçimde uyuyun.

Ertesi gün ılık su ile ayağınızı yıkayın.

Bu operasyonu 10 gün süresince uygulayın.

Nasırın tek seferde kesilerek yok edilemeyeceğini vurgulayan uzmanlar, şu kritik mesajları verdi:

• Baskıyı ortadan kaldırın: Nasırın asıl sebebi yanlış ayakkabı seçimidir; geniş burunlu ve ortopedik tabanlı ayakkabılar giyilmelidir.

• Pamuklu ve dikişsiz çorap tercih edin: Ayaktaki sürtünmeyi ve nemi azaltmak için mutlaka pamuklu çorap kullanılmalıdır.

• Kesici aletlerden uzak durun: Nasırı evde jilet veya makasla kesmek, özellikle diyabet hastalarında ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

• Düzenli nemlendirin: Ilık su banyosu sonrası ponza taşıyla nazikçe törpülenen bölge, yüksek oranda üre içeren kremlerle desteklenmelidir.