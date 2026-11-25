NBC News’in yayımladığı haberde konuşan bir ABD’li yetkili ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, öneriyi destekleyenlerin İran’daki yöneticilerin hedef alınmasının savaşın sona ermesinin önünü açabileceğini düşündüğünü aktardı. Önerinin destekçileri, böyle bir adımın görevde kalan İranlı yetkililere Washington’un kendilerine de ulaşabileceği ve onları hedef alabileceği mesajını vereceğini savunuyor.

Öneriye karşı çıkanlar ise daha fazla İranlı yetkiliye suikast düzenlenmesinin yönetimde kalan isimleri daha sert bir tutuma itebileceği, gelecekteki müzakerelerde ABD’nin güvenilirliğini zedeleyebileceği ve ABD’li yetkililere yönelik riskleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

NBC News, Trump’ın atılacak adımlar konusunda kesin kararını henüz vermediğini bildirdi. Değerlendirilen seçenekler arasında İran’a karşı geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılması ve askeri tesisler ile altyapının hedef alınması da bulunuyor.

İranlı üst düzey yetkililerin hedef alınması seçeneğinin bir süredir Trump’ın gündeminde olduğu, yönetimin savaşı sona erdirecek bir yol aramasıyla son haftalarda yeniden tartışılmaya başlandığı belirtildi. Haberde, böyle bir operasyonun doğru ve güvenilir istihbarat gerektirdiği, Washington’un İran’daki hassas operasyonlarda kendi istihbaratının yanı sıra israil istihbaratından da yararlandığı aktarıldı.

Savaş sürerken İranlı yöneticilerin hedef alınmasının uzlaşma ihtimalini zayıflatabileceği yönünde uyarılar yapılıyor. NBC News ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, güvenliğine yönelik İran kaynaklı tehditler nedeniyle kısa süre önce Washington yakınlarındaki bir askeri üsse taşındığını bildirdi.