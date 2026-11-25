Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde yaşanan rehine krizi devam ediyor. Ülkenin Ulusal Polis Teşkilatı, Exito isimli süpermarkette alıkonulan 30 kişiden 5'inin daha özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

Serbest bırakılanların sayısının 10'a ulaştığını bildiren polis, söz konusu kişilere gerekli yardımın sağlandığını açıkladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER EDİLDİ

Kolombiya polisi tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu ticari işletmede hâlâ bulunan vatandaşları korumak ve güvenli koşullarda serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla, tüm insan, teknoloji ve uzmanlık kapasitemiz kurumlar arası koordinasyon altında seferber edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bilgi paylaşımında sorumlu davranılmasının önemine dikkat çekildi.

Kolombiya basını ise 20 kişinin hâlâ rehin tutulduğu süpermarketin çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve muhtemel bir operasyon için hazırlık yapıldığını öne sürdü.

2 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, silahlı saldırganların rehineleri serbest bırakmak karşılığında 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep ettikleri bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, rehine krizinin yüklü miktarda para taşıyan bir araca yönelik başarısız soygun girişiminin ardından patlak verdiğini açıklamıştı.

Espriella, "Otuz kişi rehin alındı, bunlardan 5'i serbest bırakıldı. Bunlar yaşlı kadınlardı. Özel birimler de dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik güçlerimizin tüm imkânları şu anda devreye sokuldu" ifadelerini kullanmıştı.