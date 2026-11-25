Atilla Taş'a böyle tepki gösterdi: 'Sen hangi gün kızının yanındaydın?'
Atilla Taş'ın torunlarıyla birlikte olduğu fotoğrafları internetten paylaşmasına rahmetli kızının kuzeninden sert tepki geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Atilla Taş'ın torunlarıyla birlikte olduğu fotoğrafları internetten paylaşmasına rahmetli kızının kuzeninden sert tepki geldi.
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde 14. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Acı kaybın ardından sosyal medya hesabından torunlarıyla birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşan Atilla Taş, rahmetli kızı Sezen'in kuzeninin sert tepkisiyle karşılaştı. Kuzeninin paylaşımın altına yazdığı sitem dolu sözler dikkat çekti.
'SEN KIZININ HANGİ GÜN YANINDAYDIN?'
Sezen'in kuzeni, fotoğrafın altına yazdığı yorumda Atilla Taş'ın geçmişte kızının yanında olmadığını öne sürerek, "Sen kızının hangi gün yanındaydın? Kızın 'baba yetiş' dediğinde neredeydin sen?" sözleriyle tepki gösterdi.
Tepkisini farklı yorumlarla da sürdüren kuzeni, Sezen'in babasından destek beklediğini ancak defalarca hayal kırıklığına uğradığını iddia etti.
"Bu sevgi değil, bunun sevgiyle hiçbir alakası yok" diyen Sezen'in kuzeni, Taş'ın torunlarıyla ilgili paylaşımına da sert ifadelerle karşı çıktı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI Rahmetli kızının kuzenin yaptığı açıklama sonrası bazı sosyal medya kullanıcılarından 'Arka planda neler dönüyormuş meğersem.', 'Cok üzücü iddialar doğru ise gercekten cokk yazık' yorumunda bulundu.
Söz konusu yorumlar sosyal medyada dikkat çekerken Atilla Taş'tan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
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