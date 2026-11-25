ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün kullandığı açık kaynak istihbarat sistemi, siber saldırganların hedefi oldu.

New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, saldırının hedefindeki sistem, kamuya açık materyallerin incelenerek istihbarat açısından önem taşıyan bilgilerin elde edilmesinde kullanılıyor.

GİZLİ BİLGİLER AÇIĞA ÇIKTI MI?

Gazete, kısa süre önce tespit edilen saldırıda gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilginin açığa çıkmadığını bildirdi.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden bir yetkili, saldırının kurumun temel faaliyetlerinde aksamaya neden olmadığını belirtirken, CIA konuya ilişkin yorum yapmadı.

TRUMP: BU DURUM HOŞUMA GİTMEDİ

Son saldırının, ABD Tarım Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) siber saldırıya uğradığına ilişkin haberlerden birkaç gün sonra ortaya çıkması dikkat çekti.

Cumartesi günü FBI'a yönelik saldırıyla ilgili soruları cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeden kısa süre önce haberdar olduğunu belirterek Fox News'e, “Şunu söyleyeyim, bu iyi bir şey değil. Bu durum hoşuma gitmedi” açıklamasında bulundu.

NSA'NIN GİZLİ AĞI DA ETKİLENDİ

ABD'de son haftalarda meydana gelen geniş çaplı teknik kesintiler, ulaşımdan iletişime, elektronik ticaretten istihbarat sistemlerine kadar birçok alanda aksamalara neden oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kullandığı gizli bir ağın da kesintilerden etkilendiği bildirildi.

Peş peşe yaşanan olaylar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen ABD'nin siber güvenlik yönetiminde de görev değişikliğine gidildi. Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross geçen hafta görevden alındı.