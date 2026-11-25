MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Avustralya'ya giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak İzleme Komisyonuna ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan 7 siyasi partiden üye isimlerinin isteneceğini bildirdi.

İLK TOPLANTI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN ÖNCE

Komisyonun 19 üyeden oluşacağını açıklayan Kurtulmuş, siyasi partilerin büyük bölümünün komisyon başkanlığını kendisinin üstlenmesi yönünde teklifte bulunduğunu aktardı.

Kurtulmuş, “Meclis’te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YÜZ KIZARTICI SUÇLARDA DOKUNULMAZLIK MESAJI

Bazı milletvekillerinin isimlerinin geçtiği soruşturmaların ardından yeniden gündeme gelen dokunulmazlık tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, siyasi faaliyetlerle bireysel suçların birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda niye milletvekilleri dokunulmaz olsun? Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar. Bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmaları ve bunun için de dönem sonlarını beklemeden gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır.”