Sandıkçı, projenin bölgenin tarımsal potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırlandığını belirterek şu açıklamada bulundu: "Salep üretimini projelendirerek çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamak istedik. Bugün ilk dikimini yaptık. Aslında salep ilçemizde doğal olarak yetişen bir ürün. Coğrafi olarak bu alan, salep bitkisinin istediği bir alan. Bu katma değeri yüksek ürünü kadın çiftçilerimizi de içine dahil ederek ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması için projelendirdik. Proje kapsamında ilk olarak 500 kilo ile bu işe başladık. Gelecek yıl belki 5 tona bunu çıkartacağız. Üreticilerimiz katma değeri yüksek bu ürünle hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu projenin verimli olacağını düşünüyorum. Verimi yüksek ve bölgemiz için yeni bir gelir kapısı olacak. Bölgemiz fındık üretiminde ön plana çıkan bir bölge, bu fındığa alternatif olacak." HOBİ OLARAK BAŞLADI, GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ Salep yetiştiriciliğine ilk olarak hobi amacıyla başladığını anlatan üretici Zilfi Özdemir, zamanla ekim alanını genişletmek istediklerini söyledi. Çevresindeki diğer üreticilerin de bu çalışmadan örnek almasını amaçladığını belirten Özdemir, salebin yetiştirilmesinin kolay ve kazancının yüksek olduğunu ifade etti. Özdemir, üretim tercihlerini şu sözlerle anlattı: "Salebi ilk olarak hobi amaçlı ektim. Ekim alanını artırmak istedik. Hem de etrafımızdaki üreticilerin bizi örnek almasını hedefledik. Ekimi çok kolay, geliri de çok fazla. Domates ve fasulyeye göre geliri çok yüksek. Salep bitkisini ne kadar strese sokarsanız üretimi o kadar artıyor. O yüzden salep ekimine yöneldik."