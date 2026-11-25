Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin TMSF'ye devredilmesinin ardından grubun gazetelerinde yayımlanan manşetlere dikkat çeken Fatin Dağıstanlı, operasyonun yalnızca fon soruşturması üzerinden değerlendirilmesini eleştirdi.

Dağıstanlı, yurt dışında bulunan Burak Akbay hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğunu belirterek Sözcü'nün geçmişine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları aktardı.

EMİN ÇÖLAŞAN İLE BURAK AKBAY ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sözcü Medya Grubu'nun yönetiminde Emin Çölaşan'ın önemli bir rol oynadığını öne süren Dağıstanlı, Burak Akbay'ın gruba ilişkin kararları Çölaşan'a danışarak aldığını yazdı.

Yılmaz Özdil'in gruba gelişi ve ayrılışının yanı sıra İsmail Küçükkaya ile İsmail Saymaz'ın ekrana çıkarılmasının da Akbay ve Çölaşan tarafından birlikte kararlaştırıldığını dile getirdi.

FEHMİ KORU'NUN ESKİ YAZILARINI HATIRLATTI

Dağıstanlı, Fehmi Koru'nun 2008, 2010 ve 2012 yıllarında farklı gazetelerde kaleme aldığı yazılardan alıntılar yaparak Burak Akbay'ın yurt dışındaki öğrencilik yıllarına ilişkin iddiaları hatırlattı.

Koru'nun 2010 yılında kaleme aldığı yazısındaki şu ifadelerine dikkat çekti:

“Cemaat’in aklına bir kez daha hayranlık duymama sebep olan proje ‘Sözcü’...”

Dağıstanlı, Koru'nun 2016 yılında yayımlanan “Cemaat’in Siyasetle Sınavı-Ben Böyle Gördüm” adlı kitabında da benzer iddialara yer verdiğini aktardı. Kitapta, Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'ın söz konusu ilişkiyi reddettiği de anlatılıyordu.

YAZILARINDA BAŞKA, MAHKEMEDE BAŞKA

Fehmi Koru'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görülen Sözcü davasında tanık olarak dinlendiğini hatırlatan Dağıstanlı, Koru'nun mahkemede geçmişte yazdıklarının gerçeği yansıtmadığını söylediğini belirtti.

Emin Çölaşan'ın 17-25 Aralık sürecindeki açıklamalarını ve Koza İpek Medya'ya el konulmasının ardından kaleme aldığı yazıları da hatırlatan Dağıstanlı, bütün bu gelişmeleri kronolojik olarak değerlendirdi.

Dağıstanlı, yazısının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı mücadeleye dikkat çekerek, “Yedi düvele karşı savaşıyor” ifadesinin bile yaşananları anlatmakta yetersiz kaldığını belirtti.

FATİN DAĞISTANLI'NIN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>