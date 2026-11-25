Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı Kalın'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki isimlerle başkentte bir araya geldi.

Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeye Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Libya heyetinde ise Mareşal Halife Hafter'in yanı sıra Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter yer aldı.