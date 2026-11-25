Ali Karahasanoğlu, son 6-7 yılda kamu düzenini ve vatandaşın ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik düzenlemeler karşısında aynı söylemlerin tekrarlandığına dikkat çekti.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nden (UTTS) Değerli Konut Vergisi'ne, milyon dolarlık gizli fon skandalından yurt dışı çıkış harcına kadar çok sayıda örnek veren Karahasanoğlu,

bu düzenlemelere yönelik itirazların gerçekte kimlerin çıkarlarına hizmet ettiğini sorguladı.

DAR GELİRLİNİN SOFRASI MI, İMTİYAZLI KESİMLERİN KAZANCI MI?

Tavuk eti ihracatına getirilen kısıtlamaları, patates ithalatına yönelik tepkileri ve HGS borçları üzerinden yapılan tartışmaları da gündeme taşıyan Karahasanoğlu, tüketicinin çıkarları yerine belirli kesimlerin ekonomik menfaatlerinin ön plana çıkarıldığını ifade etti.

Kripto varlık düzenlemeleri, lüks araç vergileri ve kiracıları korumaya yönelik uygulamalarda da benzer bir tutum sergilendiğini belirten Karahasanoğlu, eleştirdiği çevrelerin duruşunu şu sözlerle özetledi:

“İmtiyazlı azınlığın yanında, geniş halk yığınlarının karşısında.”

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