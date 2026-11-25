Ankara’nın bu zirvede dünyaya verdiği temel mesaj ise aslında bu ana kadar yapılanlar nezdinde çok kıymetliydi... "İklim krizi sınır tanımayan varoluşsal bir tehdittir ve tarihsel sorumluluğu en az olan gelişmekte olan ülkelere bu krizin bedeli tek başına ödetilemez." Türkiye, bu çağrıyı yalnızca diplomatik bir söylem olarak bırakmayıp, kendi ulusal dönüşüm hikayesiyle de destekledi. "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artıran, enerji verimliliğini sanayinin merkezine koyan, Sıfır Atık hareketini küresel bir çevre modeline dönüştüren ve İklim Kanunu ile yeşil finansman mekanizmalarını güçlendiren Türkiye, kalkınma ile çevre korumanın birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu tüm katılımcılara gösterdi. Zirve kapsamında Türkiye’nin öncülük ettiği "Aksiyon Ajandası", oluşturulan çok taraflı işbirlikleri ve kurulan uluslararası ortaklıklar, bu yeşil kalkınma vizyonunun ve diplomatik emeğin somut kazanımları olarak kayıtlara geçti.