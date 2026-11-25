Selma Savcı yazdı: Antalya’da ne oldu, Türkiye dünyaya hangi mesajı verdi?
yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı, Antalya'da düzenlenen COP31'den dünyaya duyurulan mesajlarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...
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yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı, Antalya'da düzenlenen COP31'den dünyaya duyurulan mesajlarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...
İşte o yazı;
Ülkemiz yine büyük bir dev organizasyonu Akdeniz'in incisi Antalya'da devlet organlarımızın en üst mercileriyle birlikte geride bırakmanın heyecanını yaşıyor. Tarihin en uzun BM iklim zirvesi olarak kayıtlara geçen COP31’de Türkiye’nin uzlaşı diplomasisi ve "Blue Imece" gibi yenilikçi girişimleri öne çıkarken, Antalya Paktı’nda uzlaşılamayan fosil yakıt ve finansman başlıkları küresel iklim mücadelesinin yönünü COP32’ye çevirdi.
Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en kritik karar alma platformu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da büyük bir kararlılık ve özveriyle gerçekleşti. Planlanan bitiş tarihinden iki gün sonra, 22 Kasım’da sona eren zirve, UN News verilerine göre kayıtlardaki en uzun BM iklim konferansı olarak tarihe geçti. Türkiye’nin COP Başkanlığını, Avustralya’nın ise Müzakereler Başkanlığını üstlendiği bu tarihi maraton; yalnızca diplomatik bir müzakere süreci değil, aynı zamanda Türkiye’nin "Yeşil Kalkınma Devrimi" vizyonunu dünyaya ilan ettiği ve küresel iklim adaletine dair güçlü bir "ortak sorumluluk" çağrısı yaptığı önemli bir dönüm noktası oldu.
Antalya’dan dünyaya Bakanımız Murat Kurum'un önderliğinde çok önemli mesajlar verildi. İklim değişikliğinin etkilerinin en şiddetli hissedildiği bölgelerden biri olan Akdeniz havzasının kalbi Antalya’da dünyayı ağırlayan Türkiye, zirve boyunca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki derin görüş ayrılıklarını gidermek adına yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un kapanış genel kurulunda vurguladığı üzere Türkiye, Antalya’da uzlaşının tüm imkanlarını sonuna kadar zorladı.
Ankara’nın bu zirvede dünyaya verdiği temel mesaj ise aslında bu ana kadar yapılanlar nezdinde çok kıymetliydi... "İklim krizi sınır tanımayan varoluşsal bir tehdittir ve tarihsel sorumluluğu en az olan gelişmekte olan ülkelere bu krizin bedeli tek başına ödetilemez." Türkiye, bu çağrıyı yalnızca diplomatik bir söylem olarak bırakmayıp, kendi ulusal dönüşüm hikayesiyle de destekledi. "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artıran, enerji verimliliğini sanayinin merkezine koyan, Sıfır Atık hareketini küresel bir çevre modeline dönüştüren ve İklim Kanunu ile yeşil finansman mekanizmalarını güçlendiren Türkiye, kalkınma ile çevre korumanın birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu tüm katılımcılara gösterdi. Zirve kapsamında Türkiye’nin öncülük ettiği "Aksiyon Ajandası", oluşturulan çok taraflı işbirlikleri ve kurulan uluslararası ortaklıklar, bu yeşil kalkınma vizyonunun ve diplomatik emeğin somut kazanımları olarak kayıtlara geçti.
Aslında tam bu esnada, iklim ve ekosistem üzerine yapılan ertelemeler ve bu işin içinde olan insanların da yaklaşımlarına yer vermemiz gerekiyor. Bu konudaki uzman görüşlerine de kulak kabartmadan aslından işin ciddiyetini de kavramış olamayız...
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Eski Eş Başkanı Prof. Dr. Valérie Masson-Delmotte, Akdeniz havzasının kalbi Antalya’da toplanan zirvede, bilim dünyasının ısrarla uyardığı dağ buzullarının erimesi ve okyanusların ısınmasıyla ilgili Blue Imece ve Antalya Ocean Current gibi son derece vizyoner programların masaya getirilmesini çok değerli buluyor. Masson-Delmotte, bu başlıkların örtü karar engeline takılmasının bir zaman kaybı olduğunu ifade ederken, mevcut bilimsel verilerin bu adımların 2027’de mutlaka hayata geçirilmesini zorunlu kıldığının altını çiziyor.
Londra Imperial College Grantham İklim Değişikliği Enstitüsü’nden Dr. Friederike Otto ise konunun enerji dönüşümü boyutuna odaklanıyor.
Otto, yaklaşık 80 ülkenin 2035’e kadar elektrifikasyonu yüzde 35’e çıkarma taahhüdünün yenilenebilir enerji dönüşümü açısından çok kıymetli bir ivme yarattığını belirtirken, Azaltım Çalışma Programı’nın görev süresinin yenilenememesinin emisyonları kaynağında kesme konusunda küresel mekanizmayı geçici olarak savunmasız bıraktığına dikkat çekiyor.
Antalya’da uzlaşılamayan ve ertelenen başlıklar, küresel iklim diplomasisinin önümüzdeki iki yıllık yol haritasını belirlemiş oldu.
Sonuçlanamayan maddelerin teknik altyapısı Haziran 2027’de Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenecek yardımcı organ oturumlarında ele alınacak; nihai siyasi kararlar ise Kasım 2027’de Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirilecek COP32 Zirvesi’ne devredilecek.
Ezcümle; COP31, küresel iklim müzakerelerindeki yapısal tıkanıklıkları ve karar alma süreçlerindeki reform ihtiyacını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Türkiye, zorlu jeopolitik koşullara rağmen Antalya’da kurduğu diyalog zemini, başlattığı "Aksiyon Ajandası", "Blue Imece" gibi doğa temelli vizyoner projeleri ve kararlılıkla sürdürdüğü 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleriyle, iklim diplomasisinde yapıcı ve çözüm odaklı bir aktör olduğunu her zaman olduğu gibi bu işten de alnının akıyla çıkarak tüm dünyaya kanıtlamış oldu.
Unutulmamalı ki; gelecek adına evlatlarımıza bırakabileceğimiz en iyi miras çevremizin daha yaşanabilir bir görüntü ve anlayışla ilerlemesi olacaktır vesselam...
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