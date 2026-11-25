O yıldız ile ilgili alınan karar: Fenerbahçe'ye sürpriz 8 numara! İspanyol devi Villarreal de peşinde
8 numara arayan Fenerbahçe'nin de FC Twente’nin 8 numarası Daouda Weidmann'ı istediği iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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8 numara arayan Fenerbahçe'nin de FC Twente’nin 8 numarası Daouda Weidmann'ı istediği iddia edildi.
FC Twente’nin orta sahadaki kilit isimlerinden 23 yaşındaki Daouda Weidmann için transfer yarışında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Fransız orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öne sürüldü.
RMC Sport kaynaklı bilgilere göre; Şampiyonlar Ligi'nde düzenli yer alan bazı Alman kulüpleri ve İspanya'dan Villarreal, Paris doğumlu oyuncuyu yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertlilerin de orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına dinamik 8 numara profiline uyan Weidmann’ı gündemine aldığı belirtiliyor.
Eylül 2025’te Twente’ye imza atan ve kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu bırakmak istemeyen Hollanda temsilcisi, kontratı uzatma ve iyileştirme seçeneğini masada tutuyor.
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