Ankara kulislerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın görevinden istifa ettiği iddiası konuşuluyor.

Oda TV’de yer alan habere göre oğlu Mustafa Yazıcı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeniden ifade vermesinin ardından gündeme gelen istifa iddiaların ardından, Hayati Yazıcı'ya telefonla ulaşıldı.

Yazıcı, "AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa mı ettiniz?" sorusuna, “Konuşuruz, konuşuruz, iyi akşamlar” cevabını verdi.

OĞLU FON SORUŞTURMASININ ORTASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde yatırım fonları aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına yönelik uygulanan tedbir kararının saatler sonra kaldırılması tartışmalara neden oldu.

Geçen hafta yeniden savcılığa ifade veren Mustafa Yazıcı, yaklaşık altı buçuk saat süren ifade işleminin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilerek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mustafa Yazıcı'nın şirketi Adil Varlık Yönetim'e de TMSF kayyumu atandı.

OĞLUYLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Hayati Yazıcı, daha önce yaptığı açıklamada oğlunun ticari faaliyetlerinin hukuka ve ahlaka uygunluğu konusunda kuşkusunun bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti'mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.”