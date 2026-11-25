VERGİ GELİRLERİ HARCAMALARI KARŞILAMAYA YETMİYOR Almanya'nın cuma günü Federal Meclis'te kabul edilmesi planlanan 2027 yılı bütçesinde, özel fonlar hariç yaklaşık 560 milyar avroluk harcama öngörülse de vergi ve diğer gelirler planlanan harcamaları karşılamaya yetmiyor. Koalisyon hükümeti, çekirdek bütçe kapsamında yaklaşık 123 milyar avroluk borçlanmaya gitmeyi planlıyor. Altyapı ve Alman Silahlı Kuvvetleri için oluşturulan özel fonlarla birlikte 2027 yılı için öngörülen toplam yeni borçlanma 210 milyar avroya ulaşmış durumda.