Alman basını duyurdu: Almanya iflas ediyor
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da artan kamu borcu, ülkenin mali geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Friedrich Merz hükümetinin 2027’de 210 milyar avroluk yeni borçlanma planı muhalefetin tepkisine yol açarken, Alman Stern dergisi ülkenin ekonomik durumunu “Almanya iflas edebilir mi?” başlığıyla gündeme taşıdı. Almanya'da kamu borcunun hızla artması ve hükümetin milyarlarca avroluk yeni borçlanma planı ülkede tartışmalara neden oldu. Alman Stern dergisi, Florian Schillat imzalı analizinde Almanya'nın büyüyen borç yükünü, artan faiz maliyetlerini ve ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik riskleri mercek altına aldı.