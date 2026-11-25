İZLEYİCİLERİN HEYECANI SPORCULARI MOTİVE EDİYOR: Atlı okçu Eda Reyyan Taşpınar, ziyaretçilerin yoğunluğunun ve olumlu tepkilerinin kendilerini motive ettiğini söyledi. Taşpınar, "İzleyicilerin atmosferi çok güzel. Hedefi vurduktan sonra onların nasıl tepki verdiği, bizim için de çok önemli çünkü onların tepkisi bizim modumuzu da etkiliyor" diye konuştu. Festivale katılmanın kendisi için çok şey ifade ettiğini aktaran Taşpınar, başka ülkede Türkiye'yi temsil etmenin kendisini çok gururlandırdığını anlattı. Taşpınar, şöyle devam etti: "Organizasyon inanılmaz güzel, hem kendi kültürümüzü tanıtıyoruz hem de başka kültürlerden insanlarla tanışıyoruz. Burada olmak benim için çok fazla şey ifade ediyor. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemi çok seviyorum ve bayrağımı burada temsil ettiğim için inanılmaz mutluyum."