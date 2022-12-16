Nasır problemini anında yok ediyor! Özlü nasır tutmuş o bölgeye evde nasır tedavi yöntemleri

Evde nasır tedavisi

Beyaz sirke bu iş için biçilmiş kaftan

Beyaz sirke ve soğan sentezi, sertleşen cildin yumuşamasına ve nasırın giderilmesine dayanakçı olur ve tamamiyle natürel bir bileşendir. Beyaz sirke; mantar ve bakterilerin artmasını önler ve cildin pH’ını kumpaslar. Aynı zamanda kötü kokuları gidererek ayak terlemesini olabildiğince azaltır.

Ayak nasırı neden olur?

Nasır ya altındaki kemik çıkıntısının basısında ya da sürekli aynı noktaya uygulanan baskı ve sıkıştırmadan dolayı ortaya çıkabilir. Özellikle ayak tabanında yanlış ayakkabı kullanımları, uygun olmayan tabanlık seçimi gibi durumlarda, vücut ağırlığının en çok yoğunlaştığı noktalarda nasır oluşabilir.

Yaklaşık 1 litre suyun içine papatya kurularını ya da papatya çayını ekleyin. Suyu biraz dinlendirin ve papatyaların açılmasını bekleyin. Suya karışan papatya, nasırı tedavi etmek için hazır olacak. Her gün 30 dakika kadar ayaklarınızı papatyalı suyun içinde bekletirseniz; nasırı iyileştirebilirsiniz.

SOĞAN

Soğan ise antibakteriyel ve anti inflamatuvar özelliklere sahiptir.

Nasır ve mantar enfeksiyonunu yok eden natürel usul için:

125 ml sirke

1 adet soğan

1 pamuk topu

1 sırça kavanoz

Streç film

NASIL HAZIRLANIR?

Beyaz sirkeyi sırça kavanoza doldurun.

Soğanı dilimleyin ve kavanoza yerleştirin.

Bu karışımının ağzını kapatıp 8 saat süresince kuru ve karanlık bir yerde bekletin.

NASIL UYGULANIR?

Beklettiğiniz karışıma pamuk topunu daldırın ve nasırın üstüne uygulayın.

Ardından pamuk nasırın üstündeyken streç film ile ayağınızı sarın.

Ayağınıza çorap giyin ve gece süresince bu biçimde uyuyun.

Ertesi gün ılık su ile ayağınızı yıkayın.

Bu operasyonu 10 gün süresince uygulayın.