Nasıl hakem olunur? Futbol hakemi maaşları ne kadar?

Hakemlik, spor tutkunu kişilerin en çok araştırdığı ve tercih ettiği mesleklerden biridir. Bu sebeple futbol hakemi maaşları 2024 yılında ne kadar sorusunun cevabı araştırılıyor. Süper Lig’den UEFA’ya futbol hakemi ücretlerini listeledik…

Futbol Hakemi Maaşları 2024

Futbol hakemlerinin aldığı ücretler hakemin görev yaptığı mevkii, görev tanımı, hakemlik yapılan lig, bir sezonda çıkılan maç sayısı, kıdem vb. faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Süper Lig Hakem Maaşları: 120.000 TL – 450.000 TL

UEFA Hakem Maaşları: 35.000 Euro – 50.000 Euro

Amatör Hakem Maaşları: 5.000 TL - 60.000 TL

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TFF Hakem Maaşları

TFF Hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen ve futbol maçlarını yöneten sporculardır. TFF hakemleri genellikle süper lig, TFF 1. Lig ve diğer alt liglerde görev almaktadır. Peki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde belirlenen TFF hakem ücretleri 2024 yılı için ne kadardır?

TFF futbol hakemi maaşları 2024 güncel verilerine göre ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

TFF hakem ücretleri ortalama olarak 50.000 TL ile 85.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Bölgesel Futbol Hakemi Maaşları

Bölgesel hakemler; bölgesel amatör lig müsabakalarında, en üst 2 profesyonel lig dışındaki müsabakalarda, Türkiye Kupası kademe müsabakalarında ve kendi ilindeki amatör müsabakalarda görev alan kişilerdir. Bu kapsamda bölgesel hakem ücretleri yer alınan lige göre değişiklik arz etmektedir.

Birçok kademesi bulunan bölgesel hakem maaşları 2024 yılında yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Bölgesel hakemler yer aldıkları lige göre maç başına 5.000 TL ile 80.000 TL arasında ücret almaktadır.

Süper Lig Hakem Ücretleri

Türk futbolunda en çok takip edilen ve taraftarının merakla izlediği maçlar Süper Lig’de oynanmaktadır. Çünkü 4 büyükler olarak adlandırılan futbol takımları bu ligde yer almaktadır.

Türkiye kapsamında en yüksek hakem maaşını Süper Lig'de görev yapan futbol hakemleri almaktadır. Peki Süper Lig hakemlerinin maaşı 2024 yılında ne kadar oldu?

2024 yılı güncel verilerine göre Süper Lig futbol hakemi maaşları aşağıdaki gibidir:

1. Lig Hakem Maaşları: 250.000 TL - 450.000 TL

3. Lig Hakem Maaşları - 85.000 TL- 150.000 TL

Futbol Hakemi Nedir?

Futbol hakemi maaşlarını öğrendikten sonra futbol meslek tanımına bir göz atalım… Sözlük anlamı olarak hakemlik mesleği bir karşılaşmayı ya da bir oyunu, belli bir kurallar çerçevesinde yöneten ve yorumlayan kişi demektir.

Futbol hakemi ise maçlarının kurallarını uygulayan, sahayı ve futbolcuları yöneten, pozisyonları ve sonuçları yorumlayan kişidir. Peki futbol hakemi nasıl olunur?

Futbol Hakemi Nasıl Olunur?

Futbol hakemi olabilmek için herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak spor bilimleri okuyan kişiler, atletik olarak bu mesleğe daha yatkındır. Bunun dışında Futbol hakemi olabilmek için iki yöntem bulunmaktadır.

Bunlardan biri, Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen Futbol Hakemliği Sertifika Programı kursunu başarıyla bitirmektir. Kurs yaklaşık olarak iki ay sürmekte ve internet üzerinden gerçekleşmektedir.

Bu eğitimi ve akabinde olan sınavı başarıyla tamamlayanlar aday hakem sertifikasını kazanmaktadır. Ardından ise sertifikayı ve istenen evrakları İl Hakem Kurulu'na götürmekte ve burada bir atletizm testine tabi tutulmaktadır. Test kapsamında 2.400 metre koşuyu 12 dakika veya daha az bir sürede tamamlayabilenler aday hakem unvanını kazanmaktadır.

Hakem olmak için ikinci yöntem ise İl Hakem Kurulu tarafından açılan Aday Hakem Programı’na katılmaktdır. Kurs yaklaşık 10 gün sürmekte ve dersler yüz yüze gerçekleşmektedir.

Eğitimin ardından hakem adayları önce yazılı sınava, sonra da atletizm sınavına girmektedir. Atletizm sınavının içeriği ise, Anadolu Üniversitesi testiyle birebir örtüşmektedir. Bu aşamalarda başarı gösterenler, aday hakem unvanını kazanmaktadır.

Futbol hakemi olmak için gerekenler aşağıdaki gibidir:

En az 16 yaşında olmak

Son altı ay içinde alınmış ve hakemlik yapılabileceği beyanını sağlayan sağlık raporu

Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı

Noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi

Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

Sertifika programı çerçevesinde başvuranlar için Aday Hakem Sertifikası almak