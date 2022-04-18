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Teknoloji NASA'nın insanları Ay'a götürecek roketi testleri geçemedi
Teknoloji

NASA'nın insanları Ay'a götürecek roketi testleri geçemedi

NASA'nın yeniden Ay'a ayak basmasına yardımcı olacak SLS roketi, bazı testleri tamamlayamadı. Bu nedenle gelecekteki uzay programları gecikebilir.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 16:19:00 - 2022-04-18 16:21:18
NASA'nın insanları Ay'a götürecek roketi testleri geçemedi

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Şirket, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği SLS roketi ve Orion Uzay Aracı, geçtiğimiz günlerde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştırılmıştı.

Bazı testleri geçemedi

NASA, Ay görevi için tasarladığı ve şimdiye kadar geliştirilen en güçlü roket olarak nitelendirilen SLS roketinin kritik yakıt doldurma testini tamamlayamadı.

Birçok kez teste tabi tutulan roket, bunlardan hiçbirini tamamlayamayınca yeniden montaj binasına taşınacak.

Öte yandan NASA tarafından yapılan açıklamada, bu kararın uzay programında ne gibi bir gecikme oluşturacağı hakkında bilgi verilmedi.

SLS roketini hazırlamak ve montaj binasına geri göndermek yaklaşık 1 hafta sürecek. NASA, mayıs ayının neredeyse tamamında roketteki sorunları gidermek için çalışacak.

 

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