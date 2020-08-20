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Dünya NASA’dan korkutan açıklama geldi! Manyetik alan çöküyor mu?
Dünya

NASA’dan korkutan açıklama geldi! Manyetik alan çöküyor mu?

Acil kod ile son dakika duyurusu yapan NASA, Güney Amerika Kıtası ile Atlantik Okyanusu’nun güneyindeki manyetik alanın ciddi bir şekilde çökmeye başladığını ve batıya doğru ilerlediğini duyurdu. Peki son durum ne? Manyetik alan çöktüğü zaman neler olur? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:17:00 -
NASA’dan korkutan açıklama geldi! Manyetik alan çöküyor mu?

Dünya dışında farklı alanların araştırılmasındaki en önemli amaçlardan bir tanesi de hiç şüphesiz keşfedilecek yeni bir enerji, yeni bir güç, yeni bir kaynak bulma çabasıdır. Tüm bunların yanında elbette dünyaya gelebilecek bir zararın ve insan yaşamının artık olmayacağı bir durum karşısında yaşanabilecek başka bir gezen olup olmadığı konusu hakkında araştırma yapmak. Tabi bu söylediğimiz durum yakn gibi görünse de önümüzde daha çook asır var.

Manyetik Alan çöktüğü zaman ne olur?

NASA tarafından yapılan araştırmaya göre Manyetik alan hızlı bir şekilde çökmeye başladı. Manyetik alanın çökmesi demek ise elektronik cihazların tamamen bozulması ve insan hayatını ciddi ölçüde tehdit etmesi demek. Dünyanın manyetik alanı bir nevi insanoğlunu koruma kalkanı olarak düşünebilirsiniz. Şöyle söyleyelim, Güneş’ten gelen zararlı ışınları ve radyasyonu engelleyerek şu anki yaşanabilir şeklinde bir ortam hazırlaması. Söz konusu olan durumun yaşanması ile beraber insan oğlunun da sonu demektir.

Manyetik Alan çökmeye devam ediyor

Dünya’nın manyetik alanı üzerinde çalışmalara devam eden NASA Bilim İnsanları, Güney Amerika Kıtası ile Atlantik Okyanus’un güneyinde yer alan manyetik alanın ciddi bir anlamda çökmeye ve durumun kriz seviyesine ulaşabileceğini açıkladı.

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