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NASA'dan dünyayı korkutan uyarı!

NASA çalışanı bilim insanları rekor soğuklara karşı uyardı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:37
NASA'dan dünyayı korkutan uyarı!

Küresel ısınma son dönemde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ( NASA) üzerine en çok mesai harcadığı konuların başında geliyor.

Yeni iklim araştırmasını yayınlayan NASA'nın verileri pek iç açıcı değil. Zira kurum önümüzdeki dönemde rekor seviyede soğuk beklediklerini açıkladı.

Dr. Tony Philips ve Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak yaptıkları araştırma sonucunda Güneş'in eskisi kadar verimli olmadığını ve bu etkilerinin gitgide hissedilmeye başlanacağını belirtti. Yapılan uydu çalışmalarında Termosfer'de soğuma ve buna bağlı daralma olduğu dikkatleri çekmiş durumda.

REKOR SOĞUKLAR GELİYOR

NASA Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak nitrik oksit seviyesinin olması gerektiğinden 10 kat kadar daha düşük olduğunu belirterek, çok yakında uzay çağı için rekor soğukların görülme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Mlynczak bunun için henüz yeterli seviyenin oluşmadığını ancak birkaç ay içinde olabileceğini de ekledi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:37
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  2. iklim
  3. küresek ısınma
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