NASA'dan ayrıldı, Türkiye'ye geliyor: Bakan Kacır: Hoş geldin

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki Umut Yıldız isimli bilim insanı Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı. Uzun zamandır NASA'da çalışmalarını sürdüren Yıldız, deneyimlerini aktarmak için ülkesine dönmeye karar verdi. İlk astronotumuz ve uzay yolcumuz Alper Gezeravcı'nın uzaydaki çalışmaları sürerken, Yıldız'ın da yine uzay alanındaki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. Yıldız'ın paylaştığı videoyu izleyenler, beyin göçünün bu kez tersine yaşanmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

BAKAN KACIR: "HOŞ GELDİNİZ"

Sosyal medya hesabından Umut Yıldız'ın paylaşımına yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Hoş geldiniz" dedi. Bakan Kacır'ın yanıt verdiği paylaşımda, Umut Yıldız'ın ifadeleri ise şu şekilde:

"Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var"

Bir gün NASA’dan ayrılma tweet'i atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş..

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Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL’de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum.

Artık bu deneyimlerimi Türkiye’de değerlendirmek ve Türkiye’nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA’dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum.

Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara…"