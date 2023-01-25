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Teknoloji NASA ve DARPA, Mars için anlaştı
Teknoloji

NASA ve DARPA, Mars için anlaştı

NASA ve DARPA, Mars için nükleer termal roket motoru üretecek. Motor, Mars'a gerçekleştirilecek insanlı uçuşlarda kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 03:57:00 -
NASA ve DARPA, Mars için anlaştı

NASA, Mars’a yönelik uçuş planlarını uygulamaya başlıyor. ABD’li uzay ajansı, Mars’a gerçekleştirilecek insanlı görevlerde kullanmak amacıyla nükleer termal roket motorunu test ediyor. Motoru üretmek için Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ile iş birliğine giden NASA, testleri 2027’de tamamlamayı planlıyor.

NASA, DRACO programı kapsamında Mars’a gerçekleştirilecek uçuşlarında kullanılacak roket motorunu geliştirmeye başladı. NASA’nın Uzay Teknolojisi Müdürlüğü, DARPA’nın deneysel bir uzay aracıyla entegre edilecek motorun teknik gelişimine öncülük edecek.

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