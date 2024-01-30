  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’de ortalık toz duman! Aday yapılmayan Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çileden çıkardı! Alçaklığın daniskası, şerefsizliğin nirvanası, kalleşliğin de Everest’i

İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Ekrem İmamoğlu'nu kahreden gelişme! Acı haberi gece yarısı böyle aldı

Son dakika! Hamas duyurdu: Hazırız!

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular

BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak...

Son dakika! TSK'dan terör örgütü PKK'ya 'ansızın' hava harekatı

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Tüm dünyaya Konya'ya kilitlendi! Gelecek müjdeli haber dünya tarımında her şeyi sil baştan değiştirebilir
Teknoloji NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi
Teknoloji

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-01-30 22:01:00 - 2024-01-30 22:05:41

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi. İçerisinde bilimsel araştırmalar için araç-gereç, mürettebat için malzeme ve erzak bulunan kargoyu taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracı, SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan başarılı şekilde fırlatıldı.
Fırlatma, Northrop Grumman’ın Uluslararası Uzay İstasyonuna gerçekleştirdiği 20. ticari ikmal hizmetleri misyonu olarak kayıtlara geçti.
Falcon 9 roketi, NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracından ayrılmasının ardından yeryüzüne geri döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23