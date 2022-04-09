“NASA Uluslararası Resim Yarışması”nda birinci oldular

NUN Okulları’ndan yapılan açıklamaya göre, NASA’nın 5 temada düzenlediği yarışmanın kazananları belli oldu. 33 ülkeden 700 eserin yer aldığı yarışmada, NUN Okulları 6. sınıf öğrencilerinden Efe “roket” kategorisinde, Hasan ise “astronot” kategorisinde dünya birinciliği elde etti.

Öğrencilerin eserleri, astronotların uzaya fırlatılmadan önce karantinaya alındıkları Florida’daki NASA’ya ait Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan Astronot Mürettebat Daireleri’nde sergileniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, bu yıl tüm kademeden öğrenciler için astronomi derslerine ağırlık verdiklerini, hem uygulamalı hem de teorik dersler aracılığıyla öğrencilerin uzaya ve astronomi bilimine ilgi ve meraklarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.