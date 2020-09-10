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Teknoloji NASA açıkladı: Dünya'ya yaklaşan 5 asteroid tespit edildi
Teknoloji

NASA açıkladı: Dünya'ya yaklaşan 5 asteroid tespit edildi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), boyutları 10 metre ile 70 metre arasında değişen 5 asteroidin bu hafta içerisinde dünyaya yakın bir mesafeden geçeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 06:07:00 -
NASA açıkladı: Dünya'ya yaklaşan 5 asteroid tespit edildi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya yaklaşan 5 asteroid tespit edildiğini duyurdu. NASA bünyesinde bulunan Dünya'ya Yakın Cisimleri Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, boyutları 10 metre ila 70 metre arasında değişen bu asteroidlerin bu hafta içerisinde dünyaya yakın bir mesafeden geçecekleri bildirildi.

Aktarılan bilgilere göre; '2020 RW' olarak adlandırılan asteroid Perşembe günü, '2020 RJ' olarak adlandırılan ve tahmini 42 metre çapındaki bir asteroid ise Salı günü dünyanın yakınlarından geçecek.

Saniyede 9,78 km hızla hareket eden ve tahmini 75 metre boyutuyla bu asteroidlerin en büyüğü olan 2020 RM15 ise, Cumartesi günü dünyaya yakın bir konumdan geçecek.

Daha sonra, bu asteroidleri '2020 RM' isimli ve oldukça küçük boyutlara sahip olmasıyla birlikte tespit edilmesi zor olan '2020 PT4' isimli asteroidler takip edecek.

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