  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Narsırtı Köyü karantinaya alındı

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ilçeye bağlı Narsırtı köyünün korona virüsü nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:17:06 -
Narsırtı Köyü karantinaya alındı

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ilçeye bağlı Narsırtı köyünün korona virüsü nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.


Kahta Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan duyuruda Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını duyurdu.


Kahta Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, “Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına 2020/41 sayılı ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı