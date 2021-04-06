  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değişti
Ekonomi

Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değişti

Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü Resmi Gazete'de yer alan ilan ile değişti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 04:31:00 -
Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu
Medya

İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu

TRT'nin sevilen projelerinden biri olan Gönül Dağı dizi setinde talihsizlikler bitmek bilmiyor. Son gelen haber izleyiciyi üzdü.

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı
Gündem

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

104 emekli amiralin imzaladığı sözde bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, müvekki..
104 amiralin bildirisine yurt dışından ilk tepki
Dünya

104 amiralin bildirisine yurt dışından ilk tepki

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildiriye sert tepki göster..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay