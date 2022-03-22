Narın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

MedlinePlus Medikal Ansiklopedisinde, nar suyunun obezite tedavisinde kullanılabildiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu bilgisi geçmektedir.

U.S. Department of Agriculture (ABD Tarım Bakanlığı), 1 su bardağı nar suyunda 139 kalori olduğunu aktarıyor. 100 gr. nar ise 83 kaloridir. Kilo kontrolü için günlük beslenmede nar yer alabilir.

Narın faydaları nelerdir?

Narın sağlığa en faydalı özelliklerinden biri güçlü bir doğal antioksidan olmasıdır. Antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir, hücreleri serbest radikal hasarından korur, kanser gibi hastalıkları önler, iltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır. A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan bu meyve, aynı zamanda antiviral ve anti-tümör özelliklere de sahiptir. Nar, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşikleri açısından zengin ve tıbbi özelliklere sahip bir meyvedir. Ancak şeker içeriğine dikkat edilmelidir. Narın içerdiği polifenoller antioksidanlar olarak işlev görmektedir. Bu antioksidanların prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir. Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir ve böylece kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyabilmektedir. Narın kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kolesterol ve yağ birikmesi, kalp hastalığının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde "iyi" kolesterolü yükseltebilir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azaltır. Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir. Güçlü antibakteriyel ve antiviral etkisi, bağırsakların düzgün çalışmasına müdahale edebilecek tüm zararlı mikroorganizmaları ve diğer bakterileri ortadan kaldırır. Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır. Diş etlerinde oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir. Narda bulunan bitkisel hormonlar, özellikle kadınlarda hormonal sistem üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle nar menopoz dönemi için kullanılabilir. Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.

Narın zararları nelerdir?

Nar alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Nar şeker oranı yüksek bir meyvedir. Şeker hastalarının bu meyveyi kontrollü bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Nar hamile kadınlarda rahim kasılmasına neden olabildiği için tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Yüksek riskli hamile kadınlar ilk üç aylık dönemde nar tüketmesi önerilmemektedir. Nar suyunun faydaları nelerdir? Nar suyunun antioksidan etkisi yeşil çay ve yaban mersini gibi birçok besinden daha fazladır. Antioksidan etkisinin yanında polifenolik bileşiklerde içermektedir. Yapılan araştırmalar, nar suyunun kalp damar sağlığını koruduğunu, kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürdüğünü göstermiştir. İçeriğindeki C, A ve E vitaminleri sayesinde görme sağlığını da desteklemektedir. Nar suyundaki B ve C vitaminleri cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunur. Punisik asit, hücre yenilenmesi ve çoğalmasında rol oynar. Kolajen ve elastin üretiminde yer alan hücreleri korur. Cildin erken yaşlanmasını önleyebilir. Nar çekirdeği yağının faydaları nelerdir? Narın yüzde 10’unu çekirdekler oluşturmaktadır.

Nar çekirdeği yağı çekirdeklerin soğuk preslenmesi yöntemiyle çıkarılmaktadır. Nar çekirdeği yağının da sağlığa çok faydalı etkileri vardır. Nar çekirdeği yağı, besleyici ve tıbbi özelliklerinden dolayı gıda, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde fonksiyonel bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Nar çekirdeği yağı fitosteroller içermektedir. Nar meyvesi birçok fenolik içerdiğinden nar çekirdeği yağı da aynı biyolojik özelliklere sahiptir. Nar çekirdeği yağının içerdiği antioksidanlar cildi dış etkenlerden koruyarak hücre yaşlanma sürecini yavaşlatır. Nar çekirdeği yağı cilde bol miktarda nem sağlar, cildin esnekliğini ve elastikiyetini geri kazandırır ve böylece gençleştirici ve kırışık azaltıcı bir etkiye sahiptir. Nar çekirdeği yağı tahriş olmuş ve iltihaplı cildi yatıştırır, kaşıntıyı giderir.

Nar kabuğunun faydaları nelerdir?

Narın kabuğu da nar taneleri kadar sağlığa faydalıdır. Nar kabuğu soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geliyor. Nar kabuğunda bulunan elagik asit cildin kurumasını etkili bir şekilde önler ve böylece cildi nemli tutarak cildin kurumasını önler. Yapılan çalışmalar elagalik asidin anti kanser özelliği olduğunu da göstermektedir. Nar kabuğundan veya nar tomurcuklarından elde edilen çay, özellikle menopoz döneminde kadınların şikayetlerine karşı da kullanılabilmektedir.

Nar ekşisi ve nar sirkesinin faydaları nelerdir?

Nar ve nar suyunun fermente edilmesiyle elde edilen ürünlerdir. Nar ekşisi nar suyunun koyulaştırılmasıyla yapılan ekşi bir sostur.

Nar ekşisindeki antioksidan kapasitesi nar suyuna göre daha fazladır. Nar ekşisi sağlığa birçok faydası olan besin değerleri açısından zengin bir üründür. Kalp ve damar hastalıklarını, şeker hastalığını ve tümör oluşumunu önleyici özellikleri bulunur. Şeker katkılı olan nar ekşileri bu gruba girmemektedir. Yemek ve salatalara lezzet vermek için kullanılmaktadır. Nar sirkesi de yine antioksidanlar açısında zengin bir besindir. Antibakteriyel özelliği vardır ve kan şekerini dengelemektedir. Nar çiçeğinin faydaları nelerdir? Nar çiçeği de güçlü antioksidan etkilere sahip, antosiyaninleri ve organik asitleri içermektedir. Antimikrobiyal etkiye sahiptir ve geleneksel olarak diyabette, insülin direncini tedavi etmek için kullanılırlar. Nar çiçekleri kurutulduktan sonra sıcak ya da soğuk olarak çay şeklinde demlenebilmektedir.

Nar hangi hastalıklara iyi gelir?

Bu şifalı meyve, kırmızı şarap ve yeşil çaydan üç kat fazla antioksidan içerir. Bu sayede kanser gibi pek çok hastalıktan korur. Nar kalp-damar hastalıkları, Alzheimer, tip 2 diyabet ve obezite gibi bir çok hastalığa karşı koruyucudur. Sadece taneleri değil, suyu ve hatta kabuğu da sağlık için kullanılabilmektedir.