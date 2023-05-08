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Spor Napoli iflas etti ama şampiyonluğa yürüdü! Kriz ile karşı karşıya kalma, kötü haberi halen verme olasılığı
Spor

Napoli iflas etti ama şampiyonluğa yürüdü! Kriz ile karşı karşıya kalma, kötü haberi halen verme olasılığı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 13:11:00 - 2023-05-08 14:10:55
Napoli iflas etti ama şampiyonluğa yürüdü! Kriz ile karşı karşıya kalma, kötü haberi halen verme olasılığı

19 yıl önce yaşadığı iflasın ardından küme düşürülen Napoli, 3 yıl sonra yükseldiği Serie A’da bu sezon 33 senelik hasretini dindirerek şampiyon oldu. Lig tarihindeki 3’üncü zaferini elde eden Napoli şehrinde görkemli kutlamalar yapıldı. Dev şirke iflas ettiğini açıkladı ve kapatacağını duyurmuştu. Sektörde yazıldı, çizdi çok konuşuldu. Şaşırtan haberler peş peşe geliyor... Yeni iflas gelebilir mi çok konuşulan konular arasına girdi...

Napoli, 19 yıl önce yaşadığı iflasın ardından küllerinden yeniden doğdu ve bu sezon 33 senelik hasretini dindirerek İtalya Serie A’da şampiyonluğa ulaştı. Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın forma giydiği yıllardan sonra belirgin bir düşüşe geçen ve 2004’te iflas ederek üçüncü lige düşürülen Napoli, İtalyan film yapımcısı Aurelio De Laurentiis’in kulübü satın almasıyla küllerinden doğdu.

Finansal ve sportif istikrarı kısa sürede tekrar sağlayan Napoli, küme düşürüldükten sonra 3 yıl içinde Serie A’ya dönmeyi başardı. Güney İtalya ekibinin Serie A’da üst sıraları zorlayarak şampiyonluk adayları arasına girmesi de uzun sürmedi. Serie A’yı 4 sezon ikinci, 4 sezonda ise üçüncü sırada tamamlayan Napoli, beklediği şampiyonluğa ise 2022-2023 sezonunda ulaştı.
Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti. Serie A’da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazandı. Mavi-Beyazlı takımın önceki iki şampiyonluğunun mimarı, 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona’dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.

karar'ın derlediği haberde: Napoli’nin şampiyonluğunun kesinleşmesiyle Napoli kentinde Diego Armando Maradona Stadı’ndaki dev ekranda maçı izleyen taraftarlar da büyük coşku yaşadı. Napolili taraftarlar şampiyonluğu gece boyunca kentin cadde ve meydanlarında kutlarken, kentin dört bir yanında havai fişekler patlatıldı.

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