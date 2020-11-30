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Spor Napoli attı Roma sıfır çekti
Spor

Napoli attı Roma sıfır çekti

Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Roma'yı 4-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 03:43:00 -
Napoli attı Roma sıfır çekti

Napoli'de San Paolo Stadı’nda oynanan mücadele, ligde bu hafta diğer maçlarda olduğu gibi hafta ortasında vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Karşılaşmaya Maradona'yı anmak üzere Arjantin Milli Takımı'nın formasına da benzer özel mavi-beyaz çubuklu formayla çıkan Napoli, ilk yarıyı 30. dakikada Lorenzo Insigne'nin serbest vuruştan bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.

Napoli, ikinci yarıda da maçtaki üstünlüğünü sürdürdü ve 64. dakikada Fabian Ruiz ile farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi takım, 81. dakikada Dries Mertens ile üçüncü, 86. dakikada da Matteo Politano ile dördüncü golü bularak, farklı galibiyete uzandı.

Napoli, Roma'yı 4-0 yenerek, puanını 17'ye yükseltti ve 5. sıraya çıktı. Son haftaların formda ekibi Roma ise farklı yenilgiyle ligde 8 maç aradan sonra yeniden mağlubiyet yaşadı. Ligde, Napoli karşısındaki yenilgiyle bu sezonki 2. mağlubiyetini alan Roma, 17 puanla 6. sırada yer aldı.

Bu arada, Napoli'ye tarihindeki önemli başarıları kazandıran Maradona, bu maç öncesi daha farklı duygularla anıldı. Maradona'ya atfen "The King (Kral)" bayrağı ile Maradona'nın fotoğrafının kale arkası tribünlere konulduğu görüldü. Maç öncesi, Napoli takım kaptanı Lorenzo Insigne, Arjantinli efsanenin fotoğrafının bulunduğu tribüne çiçekler bırakırken, attığı gol sonrası Maradona'nın 10 numaralı formasını açarak gol sevincini yaşadı.

Ligde 9. hafta yarın oynanacak Torino-Sampdoria ve Genoa-Parma müsabakalarıyla sona erecek.

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