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Spor Nani imzayı atıyor
Spor

Nani imzayı atıyor

İsmi Fenerbahçe ile anılan Portekizli futbolcu Luis Nani, Flumense ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:35:00 -
Nani imzayı atıyor

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen ve son olarak ABD'de Orlando City'de oynayan Luis Nani'nin yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nani, Brezilya ekiplerinden Fluminense'ye imza atmaya hazırlanıyor.

MLS'te 3 yıl forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 77 maçta 31 gol 18 asistlik katkı sağladı.

2015 Yılında Manchester United’tan 15 milyon euro Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli futbolcunun, sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği yönünde Haberler çıkmıştı.

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