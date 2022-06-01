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Kadın - Aile Naneli ayran tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis naneli ve fesleğenli ayran tarifleri
Kadın - Aile

Naneli ayran tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis naneli ve fesleğenli ayran tarifleri

Günün her saatine çok yakışacak, ferahlığı ve aromasıyla büyüleyecek enfes bir ayran tarifleri...

Yeniakit Publisher
2022-06-01 17:59:00 - 2022-06-01 18:07:12
Naneli ayran tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis naneli ve fesleğenli ayran tarifleri

Naneli ayran tarifi

Malzemeler

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3-4 dal taze nane
  • 4 su bardağı soğuk su
  • Tuz
  • Servis için
  • Buz
       
    Naneli ayran tarifi nasıl yapılır?

Yoğurdu derin bir kaba alıp blenderden geçirin. Taze naneyi ekleyin. Son olarak tuz ve suyu ilave edip ayran iyice köpürene kadar çırpmaya devam edin. Servis bardaklarına alıp buz ekleyin. Soğuk servis yapın.

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Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 6 dal taze nane
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 tutam tuz

Naneli ayran yapılışı 

Süzme yoğurdu karıştırıcıya koyun. İçine taze nane yapraklarını ilave edin. Bir şişe sodayı üzerlerine dökün. Tuzunu da ekleyip karıştırıcıda iyice çekin. Bir sürahiye aktardıktan sonra soğuması için dolaba kaldırın. Soğuduktan sonra servis edin.

Naneli ve Fesleğenli Ayran Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 6 yaprak taze fesleğen
  • 10 yaprak taze nane
  • 1 su bardağı soğuk su
  • 6 adet buz küpü
  • 1 çay kaşığı tuz

Naneli ve Fesleğenli Ayran Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeyi Vestel Mix & Go Rose Inox Blender'a koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırıp servis edin. Afiyet olsun.

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