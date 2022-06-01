Naneli ayran tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis naneli ve fesleğenli ayran tarifleri

Naneli ayran tarifi

Malzemeler

2 su bardağı yoğurt

3-4 dal taze nane

4 su bardağı soğuk su

Tuz

Servis için

Buz



Naneli ayran tarifi nasıl yapılır?

Yoğurdu derin bir kaba alıp blenderden geçirin. Taze naneyi ekleyin. Son olarak tuz ve suyu ilave edip ayran iyice köpürene kadar çırpmaya devam edin. Servis bardaklarına alıp buz ekleyin. Soğuk servis yapın.

Maden su malzemeli naneli ayran tarifi

Malzemeler

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

6 dal taze nane

1 şişe maden suyu

1 tutam tuz

Naneli ayran yapılışı

Süzme yoğurdu karıştırıcıya koyun. İçine taze nane yapraklarını ilave edin. Bir şişe sodayı üzerlerine dökün. Tuzunu da ekleyip karıştırıcıda iyice çekin. Bir sürahiye aktardıktan sonra soğuması için dolaba kaldırın. Soğuduktan sonra servis edin.

Naneli ve Fesleğenli Ayran Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

6 yaprak taze fesleğen

10 yaprak taze nane

1 su bardağı soğuk su

6 adet buz küpü

1 çay kaşığı tuz

Naneli ve Fesleğenli Ayran Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeyi Vestel Mix & Go Rose Inox Blender'a koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırıp servis edin. Afiyet olsun.