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Namusunuz nerede?

Yerel seçim öncesinde belediye çalışanlarının ekmeğiyle oynamayacaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu ile bu konuda namus sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’deki işçi kıyımı protesto edildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:19
Namusunuz nerede?

 HABER MERKEZİ 

CHP’li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor... İstanbul’u sel götürürken Bodrum’da tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tatil dönüşü belediye şirketlerinde başlattığı işçi kıyımı protesto edildi. Hiçbir gerekçe sunulmadan işi ve aşı elinden alınan 250 İBB çalışanı, belediye binası önünde yaptıkları eylemde İmamoğlu’na seçim öncesi verdikleri namus sözünü hatırlattı.

Bir gecede 250 işçi çıkardılar

Yerel seçim öncesinde belediye çalışanlarının ekmeğiyle oynamayacaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu ile bu konuda namus sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’deki işçi kıyımı protesto edildi. İBB şirketlerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN’de işine son verilen 250 vatandaş dün Fatih Saraçhane’deki belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

16 milyonu kucaklama bu mu?

İşçi grubu adına yapılan açıklamada; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları sırasında vaatleri arasında yer alan “İşini layığıyla yapan herkes çalışmaya devam edecek” sözleri hatırlatılarak, “Şimdi size soruyorum. Ne değişti Allah aşkına? Yapmış olduğunuz şeyler ağzınızla söylediğiniz şeylerle örtüşmüyor. Lütfen bu yanlıştan dönün. Herkes aile geçindiriyor. Çocukları var; kira ödüyorlar. Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin. Bu çok büyük bir vebaldir. Unutmayın bu dünyanın bir de ahireti var. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum” denildi.

Bir vatandaş, “Şeref sözü vermişlerdi, namus sözü vermişlerdi. Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyonu kucaklama şekli bu mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Terör yandaşlarına alan açıyor

İşçilere destek veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, İstanbul Büyükşehir’i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor” dedi. 

İBB Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise “Onur kırıcı bir şekilde işten atılan binlerce emekçi kardeşimizin İBB AK Parti Grubu olarak hukuki ve insani her daim yanlarında olacağız” açıklamasını yaptı.

Kıyım furyası BELBİM’e sıçradı

CHP’nin musallat olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde başlattığı işçi kıyımı BELBİM’e sıçradı.

CHP’li İmamoğlu’nun, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’den 23 personelin işten kovulması için kuruma liste gönderdiği öğrenildi. 4 işçinin görevinden alındığı, 19 BELBİM çalışanının işten çıkarılma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:19
  1. BELBİM
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Metin Külünk
  4. Mehmet Tevfik Göksu
  5. İSPARK
  6. İSTAÇ
  7. BELTUR
  8. İSTGÜVEN
  9. Ekrem İmamoğlu
  10. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 17 dk önce
    Olmayan namus ce şeref sorulmaz. Bunlar o kutsal kavramları ağızlarında sakız etmişler. Oy veren o 54%varya, işte onlar sorun bu namus ve şeref kavramlarını. Bu devran daha böyle koca 4.5 yıl daha devam edecek. Yani halk 4.5 sene daha güzel kazıklanacak. İstanbulluya haktır bu. Boşuna ağlamasınlar.
  • dududusosiddududusosid19 dk önce
    akit haber bugun 30 agustos zafer bayrami hatirlatayim dedim...
  • MirzaMirza24 dk önce
    Çölde ot arama gibi bunlardaki namus bu yokki arıyorsunuz. Olmayan bir şey sorulmaz,aranmaz
  • mehmet karamanmehmet karaman35 dk önce
    Evet CHP belediyede çalışanişçilerinin çıkarılmayacağını 31 Mart seçimlerinde söz verdiler Ama Türkiye de 23 Haziranda bir seçim daha oldu siz bunu unutuyorsunuzSiz seçilmiş belediye başkanının mazbatasını elinden alıp belediye işçi memur yerleştirdiniz.
  • MemoMemo38 dk önce
    Olmayan bir şey sormak ayıp. Onlarda ... zaten yok.
  • OrhanOrhan41 dk önce
    Izine cikti sonra gel!!
  • Aslanlar.Aslanlar.42 dk önce
    Yasal olarak ne kadar çıkarbiliyorsanız, çıkarın, daha 10 binlerce Saadetliler sırada bekliyor. Yerlerine, Anadolu Gençlik Derneğinden Milli Görüşçüleri Belediye'ye yerleştirin. İmamoğlu'nu oraya seçenler Milli Görüşçülerdir. İmamoğlu bunu unutmamalıdır. Milyonlarca Milli Görüş oyu İmamoğlu'nu desteklemiştir. Milli Görüş, İmamoğlu'nu desteklemesi idi, İmamoğlu'nun oyu %40'u geçemezdi. %55oy almasını Milli Görüş'e borçludur.
  • mülayimmülayim44 dk önce
    işini layığıyla yapanlar için demişti adam bunu. seçimler yenilenirken bile alelacele 2500 kişi almak neyin nesidir diye sorsanıza. belediye partililere maaş bağlama yeri değil.
  • SadeddinSadeddin45 dk önce
    Namussuzlara güvenmek zaten NAMUSSUZLUK....
  • istanbulluistanbullu50 dk önce
    hepsi bankamatik, hepsi bedavacı, hepsi son 6 ayda işe alınanlar, hepsi ekrem imamoğlu hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulunanlar. tabiki kovulacaklardı ne bekliyorlardı. algı yapma akit.

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