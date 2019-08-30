Namusunuz nerede?

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CHP’li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor... İstanbul’u sel götürürken Bodrum’da tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tatil dönüşü belediye şirketlerinde başlattığı işçi kıyımı protesto edildi. Hiçbir gerekçe sunulmadan işi ve aşı elinden alınan 250 İBB çalışanı, belediye binası önünde yaptıkları eylemde İmamoğlu’na seçim öncesi verdikleri namus sözünü hatırlattı.

Bir gecede 250 işçi çıkardılar

Yerel seçim öncesinde belediye çalışanlarının ekmeğiyle oynamayacaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu ile bu konuda namus sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’deki işçi kıyımı protesto edildi. İBB şirketlerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN’de işine son verilen 250 vatandaş dün Fatih Saraçhane’deki belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

16 milyonu kucaklama bu mu?

İşçi grubu adına yapılan açıklamada; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları sırasında vaatleri arasında yer alan “İşini layığıyla yapan herkes çalışmaya devam edecek” sözleri hatırlatılarak, “Şimdi size soruyorum. Ne değişti Allah aşkına? Yapmış olduğunuz şeyler ağzınızla söylediğiniz şeylerle örtüşmüyor. Lütfen bu yanlıştan dönün. Herkes aile geçindiriyor. Çocukları var; kira ödüyorlar. Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin. Bu çok büyük bir vebaldir. Unutmayın bu dünyanın bir de ahireti var. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum” denildi.

Bir vatandaş, “Şeref sözü vermişlerdi, namus sözü vermişlerdi. Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyonu kucaklama şekli bu mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Terör yandaşlarına alan açıyor

İşçilere destek veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, İstanbul Büyükşehir’i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor” dedi.

İBB Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise “Onur kırıcı bir şekilde işten atılan binlerce emekçi kardeşimizin İBB AK Parti Grubu olarak hukuki ve insani her daim yanlarında olacağız” açıklamasını yaptı.

Kıyım furyası BELBİM’e sıçradı

CHP’nin musallat olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde başlattığı işçi kıyımı BELBİM’e sıçradı.

CHP’li İmamoğlu’nun, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’den 23 personelin işten kovulması için kuruma liste gönderdiği öğrenildi. 4 işçinin görevinden alındığı, 19 BELBİM çalışanının işten çıkarılma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.