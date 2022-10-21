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Yerel Namazda Rabb'ine kavuştu
Yerel

Namazda Rabb'ine kavuştu

İzmir’de, camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 06:59:00 -
Namazda Rabb'ine kavuştu

Olay, 10 Ekim günü Bornova, ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban’ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Namaz kılan Haydar Çoban’ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban’ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

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