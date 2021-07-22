Namaz kılındıktan sonra teşrik tekbiri getirilmesi unutulursa ne yapılır?

Teşrik tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter? urban Bayramı Zilhicce ayının 10. günü idrak edilmeye başlanıyor. Kurban ibadetini yerine getirildiği Kurban Bayramı’nda yapılması gereken bir vacip ise teşrik tekbiridir. Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar ve ikindi namazı da dahil olmak üzere her farz namazdan sonra Teşrik Tekbiri okunmalıdır. Peki teşrik tekbiri unutulursa ne olur?

Kendisine teşrik tekbiri vacip olan kimse,farz namazı kılıp sol tarafına selam verince yerinden kalkmadan,mescitten çıkmadan,ve dünya kelamı konuşmadan teşrik tekbirini getirmesi gerekir.Teşrik tekbiri getirmezse günahkar olur.

Eğer namaz kılan kimse tekbir getirmeden mescitten çıkarsa yahut kasten veya sehven(yanlışlıkla)konuşsayahut kasten abdestini bozsa tekbir sakıt olur düşer.Lakin selamdan sonra sehven (unutarak) abdestini bozsa,yerinden kalkmadan veya konuşmadan veya mescitten çıkmadan tekbir getirilebilir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.