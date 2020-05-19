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Nallıhan’da 19 Mayıs’a özel lazerli gösteri

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde lazer gösterisi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:03:23 -
Nallıhan’da 19 Mayıs’a özel lazerli gösteri

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde lazer gösterisi düzenlendi.


Türkiye’de Korona virüs sebebiyle sınırlı etkinlikler kapsamında Nallıhanlı vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu. Gün boyu yapılan etkinliklerin ardından saat 21.00’de Akşemsettin Seyir Terası’nda lazer gösterisi düzenlendi. Aynı anda vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış yaparken, polis araçları da sirenlerini çaldı. Şehrin simgesi haline gelen bayrak direğine yansıyan lazer ışıkları fotoğraf karelerine yansıdı.

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