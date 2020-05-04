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Aktüel

Nallıhan Kuş Cenneti sessizliğe büründü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, dünya genelinde yaşanan korona virüs sebebiyle ziyaretçisiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:45:00 -
Nallıhan Kuş Cenneti sessizliğe büründü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, dünya genelinde yaşanan korona virüs sebebiyle ziyaretçisiz kaldı.


Doğal güzelliği ile ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Nallıhan Kuş Cenneti, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalması ile sessizliğe büründü. 31 ile giriş çıkışların da yasaklanmasından dolayı kuş cenneti boş kaldı.

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